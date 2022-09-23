Viranşehir Millet Bahçesi'nde sona gelindi

Yenişehir Mahallesi Curcup Deresinde yapım çalışmaları devam eden Viranşehir Millet Bahçesi inşaat alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Salih Ekinci, yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Çalışanlara işlerinde kolaylıklar dileyen Ekinci, 260 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Viranşehir Millet Bahçesinin sosyal donatıları ve piknik alanları ile Viranşehir'e nefes aldıracağını söyledi. Bitme aşamasına gelen millet bahçesinin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını anlatan Başkan Ekinci, Mega projenin tamamlanması ile birlikte Viranşehir'in yeni cazibe merkezi haline geleceğini belirtti. Yapım aşamasında sona gelinen projenin Viranşehir'e çok yakışacağının altını çizen Ekinci, “Millet bahçesi, yeşil alan ve sosyal donatıları ile Viranşehir'imize rahat bir nefes aldıracak. Güzel ilçemizin güzelliğine güzellik katacak, yaşam kalitemizi artıracak. Yakın zamanda açılışını yapacağımız Millet Bahçemiz halkımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Curcup Deresinde 260 dönüm alan üzerinde yapım çalışmaları devam eden millet bahçesinde mesire alanı, millet kıraathanesi, egzersiz ve çocuk oyun alanları, bisiklet parkuru, koşu ve yürüyüş parkuru ile dinlenme alanları yer alacak.