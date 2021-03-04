Viranşehir millet bahçesine kavuşuyor

Göreve geldiği günden beri verdiği tüm sözleri bir bir yerine getirip, önemli projelere imza atan Belediye Başkanı Salih Ekinci, millet bahçesi projesinin ihaleye çıkılacağını müjdeledi. Ekinci, önümüzdeki haftalarda 140 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan devasa millet bahçesi projesi tamamlandığında, halkın en gözde buluşma merkezi olacağını belirterek, “Halkımız doğa ile iç içe huzur ve güven içinde aile, eş ve dostlarıyla hoşça vakit geçirebilecekler” dedi.

Ekinci, Viranşehir Curcup Deresi bölgesinde, içinde mesire alanı, çocuk oyun alanları, bisiklet parkuru, koşu ve yürüyüş parkuru ile dinlenme alanlarının yer alacağı projenin 140 dönümlük alana inşa edileceğini bildirdi. Ekinci, çevre ve şehircilik bakanlığı desteğiyle ilçeye devasa bir yeşil alan kazandıracak olmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Bu alanın millet bahçesi yapılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a durumu iletmiş ve projemizin onayını almıştık. Proje İhalesinin ardından kısa sürede başlayacak çalışmaların ardından ilçemize yakışır güzellikte olacak. Millet bahçesi projemizin hayata geçmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Fatma Varank'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.