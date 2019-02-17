Viranşehir Sanayi Spor'un kupasını Başkan Demirkol verdi

Amatör Ligi B Grubu şampiyonu olan Viranşehir Sanayi Spor oyuncularına kupa ve madalyalarını verdi.

Haliliye Belediyesinin sponsorluğundan gerçekleştirilen 2018- 2019 Amatör Liglerinin, 1. Amatör Lig B Grubunda, ligin bitimine son 1 hafta kala Viranşehir Sanayi Spor şampiyonluğunu ilan etti. Viranşehir Sanayi Spor'un şampiyonluk kupasının verilmesi için düzenlenen törene Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mehmet Aktaşoğlu ve ilgililer katıldı.

Kupa töreni öncesinde konuşan ASKF Başkanı Aktaşoğlu, 2014 yılından bugüne amatör spor kulüplerine verdiği destekler için Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da, 2014 yılında göreve başladıkları günden itibaren sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, Haliliye Belediyesi olarak salon sporlarına yöneldiklerini ve bu doğrultuda futbolda amatör spor kulüplerine de her zaman destek olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Demirkol, sporculara madalyalarını takıp, şampiyonluk kupasını verdi.