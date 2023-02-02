Viranşehir yağış alarmı

Viranşehir Belediyesi, ilçe genelinde yaşanan şiddetli yağışın oluşturabileceği olumsuz etkilere karşı teyakkuz halindeydi. Bu çerçevede şiddetli yağmur yağışı nedeniyle su baskınlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için teyakkuza geçen Viranşehir Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen olumsuzluklara kısa sürede müdahale ederek vatandaşların mağdur olmasını önledi. Yağışların dönem dönem etkili olduğu bölgelerde gece boyunca yağmur suyu kanalları ve mazgal temizliği gerçekleştiren ekipler, ilçede sorun yaşanan bölgelerde bakım onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, etkisini gösteren sağanak yağışlardan dolayı vatandaşların mağdur olmaması için Viranşehir Belediyesi olarak kendilerine düşen sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Şiddetli yağışlar esnasında ekiplerimiz su baskınlarının yaşanabileceği yerlerde anında müdahalede bulunarak sorunların büyümesine engel oldu. İlçe genelinde sorun yaşanmaması için temizlik, bakım ve onarım çalışmalarımız sürüyor. Sağanak yağış dolayısıyla tüm ekiplerimiz hazır bir şekilde görevinin başında beklemektedir” dedi.

Çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve belediye ekiplerine teşekkür etti.