Viranşehir'de 122 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda aynı seri numaralı 122 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda aynı seri numarası olan 122 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Banknotlar el koyan ekipler, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.