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Viranşehir'de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silahlara ait şarjör ile mermiler ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silahlara ait şarjör ile mermiler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Viranşehir ilçesinde bir aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 2 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 5 adet şarjör ile 177 mermi ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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