Viranşehir'de 200 bin TL'ye yenilenen parkın açılışı yapıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir içerisinde yaklaşık 200 bin TL maliyet ile yenilenen parkın açılışı törenle yapıldı.

Viranşehir Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Arası Göç Örgütü (IOM) ile birlikte yürüttüğü Hürriyet Parkı yenileme projesinin açılışı yapıldı.

Yenileme yapılan parkın açılışına, Şanlıurfa Milletvekili Doç.Dr. Halil Özşavlı, Viranşehir Belediye Başkan yardımcısı Arslan Çiftçi, Mülteci proje koordinatörü Torsten Haschenz, Barınak Tadilatı ve Toplum istikrarı Proje Müdürü Mohanad Ameen, Urfa Ofis Müdürü Jinan Omar, Barınak Tadilatı ve Toplum İstikrarı Asistanı Fatoş Cengiz, kaymakamlık ve belediye birim müdürleri, mahalle sakinleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Mülteci Proje Koordinatörü Torsten Haschenz ile Barınak tadilatı ve toplum istikrarı proje Müdürü Mohanad Ameen, projeyi bitirmenin sevinci içerisinde olduklarını belirterek, Viranşehir'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Viranşehir'in en büyük mahallerinden biri olan Hürriyet Mahallesi parkına yapılan yenileme çalışmasına destek verenlere teşekkür eden Milletvekili Özşavlı, Parkın yaklaşık 200 bin TL'ye mal olduğunu söyledi. Parkların çocukların nefes aldıkları yer olduğunu ifade eden Özşavlı, yenilenen parkın mahalleye ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Yapılan konuşmalarından ardından Protokol üyeleri tarafından IOM yetkililerine teşekkür plaketi verildi. Daha sonra ise Vekil Özşavlı ve protokol üyeleri tarafından parka ağaç dikildi. Çoçukların çeşitli oyun ve gösterilerinin de yar aldığı programda çocuklara balon da dağıtıldı.

Öte yandan 13 dönümlük üzerinde bulunan parkta yenileme çalışmaları kapsamında çocuk oyun grupları, spor aletleri ve oturma bankları yerleştirilerek, çeşitli tadilat ve tamiratlar yapıldığı öğrenildi.