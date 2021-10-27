Viranşehir'de 2022 yılı bütçesi onaylandı

Viranşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi mecliste oy çoğunluğu ile kabul edildi.

2022 Yılı Mali Bütçesini görüşmek üzere toplanan Viranşehir Belediye Meclisi, ilçede planlanan yatırım ve projeler ile müdürlük harcama kalemlerini içeren 188 Milyon 700 Bin TL'lik bütçeyi oy çoğunluğu ile onayladı. Mecliste konuşan Meclis Başkan Vekili Eyyüp Öztürk, "Oy çoğunluğu ile kabul edilen 2022 yılı bütçemizin Viranşehirli hemşerilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Viranşehir Belediye Meclisi, 2022 yılı mali bütçesini görüşmek ve karara bağlamak üzere meclis toplantı salonunda meclis başkan vekili Eyyüp Öztürk başkanlığında toplandı. Toplantıya, Öztürk, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından 188 milyon 700 bin TL olarak belirlenen 2022 yılı mali bütçesi oy çoğunluğu ile kabul edildi.