İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Viranşehir'de 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kırsalda kenevir bitkisi yetiştirildiği istihbaratını elde etti. İlçeye bağlı kırsal Kumçeşme Mahallesi'ndeki S.İ. isimli şahsa ait tarlada arama yapan ekipler, ekili vaziyette 259 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan tarla sahibi jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.