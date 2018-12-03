Viranşehir'de 496 öğretmen ile eğitim çalıştayı düzenlendi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 28-29 Kasım 2018 tarihlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İngilizce, Matematik ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik branşlarında görev yapan toplamda 496 öğretmenin katıldığı bir eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

Viranşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programda eğitimci olarak İngilizce branşı için Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Bena Gül Peker, Trabzon Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Servet Çelik, Yıldız Teknik Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Suzan Kavanoz ve Bahçeşehir Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Kenan Dikilitaş, Matematik branşı için Trabzon Üniversitesinden Prof. Dr. Bülent Güven ve Dr. Öğr. Üyesi Temel Kösa, Psikolojik Danışma ve Rehberlik branşı için ise Trabzon Üniversitesinden Prof. Dr. Hikmet Yazıcı görev aldılar.

Dr. Öğr. Üyesi Servet Çelik, özellikle dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmetiçi gelişim programlarının bilgilendirici, farkındalık artırıcı ve motive edici olduğunu vurgulayarak, bu tür programların sistematik olarak yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Çelik, “bu programın hazırlanmasında ve yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen Sayın Kaymakamımız Ömer Dereci başta olmak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sinan Ateş, Şube Müdürümüz İlyas Koyuncu ve tüm katılımcı öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Katılımcılardan İngilizce öğretmeni Fatma Kaya, çalıştayın çok verimli geçtiğini, ülkemizin değişik yerlerinden gelen akademisyenlerle gerçekleştirilen bu iki günlük eğitim etkinliğinde İngilizceyi öğrencilerin yaşantılarına nasıl entegre edebilecekleri hususunda fikir alışverişinde bulunduklarınını belirtti. Kaya, program süresince yapılan paylaşımların kendilerine ilham kaynağı olduğunu ve sınıflarında karşılaştıkları zorluklara yönelik önemli bakış açıları kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

İngilizce öğretmeni Şirin Topal ise, “ülkemizin seçkin üniversitelerinden, hiçbir zorunlulukları olmadığı halde ve tüm yoğunluklarına rağmen değerli vakitlerini ayırıp buralara kadar gelen saygıdeğer hocalarımıza çok teşekkür ederim. Hem biz öğretmenlere kendimizi çok değerli hissettirdiler, hem de öğrencilerin yüreklerine dokunmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu etkileşimleriyle ve bizlerle kısa sürede kurdukları bağla bizlere hatırlattılar” diyerek programın yapmış olduğu olumlu etkiye vurgu yaptı.

İngilizce öğretmenleri Mehmet Gülebay ve Gamze Dikdam ise, bu çalışmaların süreklilik arz etmesinin önemi üzerinde durarak, görev alan öğretim üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ettiklerini ve kendilerini en kısa sürede tekrar ilçelerinde görmek istediklerini belirttiler.

Viranşehir'de görev yapan yaklaşık 175 İngilizce öğretmeniyle belli aralıklarla tekrar bir araya geleceklerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Servet Çelik, ilerleyen süreçte bu öğretmenlerin sınıf içi tecrübelerini değerlendirip belirleyecekleri konular üzerine yapacakları eylem araştırmalarına mentörlük yapacaklarını ve Haziran 2019'da projeden elde edilecek çıktıların paylaşılmasına ve yaygınlaştırılmasına olanak sağlayacak bir öğretmen araştırma konferansı planlayacaklarını da sözlerine ekledi.