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Viranşehir'de akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Geldi ile Sinan Geldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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