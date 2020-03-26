Viranşehir'de bankaların önüne dezenfekte istasyonu

Viranşehir'de tüm banka ve PTT şubelerinin önüne dezenfekte istasyonu kuruldu. Korona virüs salgınından korumak ve salgınla mücadele etmek amacıyla kurulan dezenfekte istasyonları vatandaşlardan tam not aldı. İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Halkımızın sıklıkla kullandığı yerlerde böyle bir ihtiyaç duyduk. Özellikle vatandaşlarımızın evde kalmalarını istiyoruz. Fakat çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için de önlemlerimiz sürecek. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz” ifadelerini kulandı.