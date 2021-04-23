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Viranşehir'de caddeler korona virüse karşı ilaçlandı

Viranşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 4 ana caddede dezenfekte çalışması yaptı.


Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, korona virüs salgınına karşı sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak, Eski Urfa, Eski Derik, Karacadağ ve Ceylanpınar caddeleri ile Yenişehir Mahallesinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.


Yapılan çalışmalarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı 4 ana cadde ve Yenişehir mahallesi dezenfekte edilirken aynı zamanda otobüs durakları, çöp konteynerleri de ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.


Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, temizliğin önemine vurgu yaparak, “İlçemizde rutin temizlik çalışmaları zaten devam ediyordu. Ancak bu günlerde daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sürekli sokakları yıkıyoruz. Caddeler ve mahalleler dezenfekte ediliyor. Korona virüs salgınına karşı çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

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