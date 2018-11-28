Viranşehir'de elektriğin cenazesi kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde son günlerde yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösteren vatandaşlar, "Elektrik öldü" pankartları açarak tabut taşıdı.

Viranşehir ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerini protesto eden toplum örgütleri, Ceylanpınar Caddesi'nde bir araya geldi. "Viranşehir'de elektrik öldü" yazılı pankartlar açan vatandaşlar, temsili tabut taşıdı. Grup ayrıca ellerinde, "Bu bir zulümdür", "Hocam internet yok", "Fatura var, elektrik yok", "Sıradaki elektrik kesintisi sevip de kavuşamayanlara gelsin", "Sünnetçi misin durmadan kesiyorsun” yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.

Şanlıurfa yolunda bulunan parka geçen eylemciler, burada bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı sivil toplum örgütleri adına Viranşehir Derneği Başkanı Murat Karadaş yaptı. Karadaş, elektrik kesintilerinin keyfi olduğunu iddia ederek yaşanan elektrik kesintilerinin bir an önce son bulmasını istedi. Viranşehir'de yaşlı ve hastaların elektrik kesintileri yüzünden zorluk çektiğini ifade eden Karadaş, devlet yetkililerinin duruma müdahale etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.