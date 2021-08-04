Viranşehir'de elektrik kesintilerini protesto

Bölge genelinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok il ve ilçede vatandaşlar DEDAŞ'I protesto ediyor. Geçtiğimiz günlerde Siverek-Hilvan ve Şanlıurfa'nın birçok ilçesinde DEDAŞ vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.

Bir protestoda Viranşehir'den

DEDAŞ'ın keyfi elektrik kesintisi yaptığı iddiasıyla Viranşehir'de de vatandaşlar sokağa çıkarak, elektrik şirketini protesto etti. Vatandaşlar Siverek-Viranşehir karayolunu taşlarla kapatırken, olay yerinde çok sayıda jandarma sevk edildi. Vatandaşların yolu trafiğe açmaları konusunda ikna çalışmaları devam ediyor.