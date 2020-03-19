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Viranşehir'de hayvan pazarı kapatıldı

ŞANLIURFA (İHA) Korona virüs tedbirleri kapsamında Viranşehir Belediyesi, Canlı hayvan pazarının da bir süreliğine kapatılmasına karar verdi.


Korona virüsüne karşı bir yandan dezenfekte çalışmalarını sürdürürken bir yandan da tedbirlerini her geçen gün arttıran Viranşehir Belediyesi, hayvan pazarına da kısıtlama getirdi. Konuya ilişkin Viranşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Tarım, Orman Bakanlığı, gıda ve kontrol genel müdürlüğünün 17 03 2020 tarih E935825 sayılı yazısına istinaden Viranşehir Canlı hayvan pazarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını ifade edildi.

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