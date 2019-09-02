Viranşehir'de iletişim seminerleri başladı

Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlen “Önce öğretmen, önce iletişim” isimli projede TRT'nin eski spikeri Jülide Sönmez 5 gün boyunca öğretmenlere iletişim ve diksiyon semineri verecek.

2023 eğitim vizyonuna uygun çalışma sürdüren Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen-öğrenci ilişkisini de geliştirerek eğitimdeki başarısını üst sıralara taşımayı hedefliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut, Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın da destekleriyle spiker ve diksiyon eğitimcisi Jülide Sönmez'i ilçede misafir ederek öğretmenlere diksiyon ve iletişim semineri verilmesini sağladı. Beş gün boyunca devam edecek iletişim seminerinde öğretmenlerin iletişim becerilerinin arttırılması, ve öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimin daha da güçlenmesi amaçlanıyor.

İlçedeki Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen iletişim seminerine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut, iletişimin önemine vurgu yaparak, iletişim seminerlerinin öğrenci-öğretmen ilişkisinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Çoğunluğunu göreve yeni başlayacak olan öğretmenlerin oluşturduğu iletişim seminerinde Jülide Sönmez iletişimin temel kuramlarını anımsatarak, etkili iletişimin nasıl geliştirilebileceğine yönelik eğitim verdi.

İletişim seminerleri 6 Eylül Cuma günü sona erecek.