Viranşehir'de kaçağı önleyen 260 pano tahrip edildi

Dicle Elektrik tarafından Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçak elektrik kullanımını önlemek için yerleştirilen Alçak Gerilim Otomasyon Panolarına (ASOP) saldırılar devam ederken, ilçede kurulan 750 panodan 260'ının tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirlendi.

Kaçak kullanım ve ısınmada kullanılması yüzünden tüketimin neredeyse 3 katına ulaştığı ilçede son 15 gün içerisinde tahrip edilen pano sayısı ise 50'ye ulaştı. Panolara saldırılar ile kaçak tüketim, belli mahallelerde yoğunlaşması dikkat çekerken, saldırılarda tek bir kişinin dahi yakalanmadığı öne sürüldü. Dicle Elektrik, tüketicilere daha kaliteli ve kesintisi enerji sunabilmek için bölge genelinde olduğu gibi Viranşehir'de de ‘3K' olarak bilinen Kayıpsız, Kesintisiz ve Kaliteli Enerji Projesini hayata geçirmeye başladı. Enerji şirketi bunun için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK yönetmelikleri doğrultusunda ilçede 30 milyon liralık yatırım başlattı. Viranşehir'de havai hatlar yeraltına alındı, ihtiyaç duyulan yerlere yeni trafolar ve dağıtım panoları kuruldu ve aydınlatma şebekesi güçlendirildi. Yatırımda sona yaklaşıldığı ve kısa süre içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

“260 pano kırıldı bir kişi bile yakalanmadı”

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, “Enerji şebekesini güçlendirmek adına yapılan 30 milyonluk yatırıma rağmen, bazı kesimler yapılan bu çalışmaların ardından bir daha kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark ederek, halk arasında ‘Kaçağı önleyen pano' olarak da bilinen ASOP'lara saldırmaya başladı. İlçede yatırım kapsamında kurulan 750 ASOP'tan 260'ı değişik zamanlarda gerçekleştirilen saldırılar ile ya yakıldı, veya fiziki müdahaleler ile tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Bu arada, Teke, Selahattin Eyyübi, Kale, Şarkpınar ve Kışla mahallelerindeki 50 pano, ilçede elektrik kesintisi konusunun gündeme taşındığı, elektrik tüketiminin ısınmanın yanında kaçak kullanımdan dolayı tüketimin neredeyse 3 kat arttığı son 15 gün içerisinde tahrip edildi. Ancak Dicle Elektrik, tahrip edilen panoların yerine her defasında yenilerini kurdu. Bunca saldırı ve yapılan suç duyurularına rağmen suçlulardan bir tek kişinin dahi yakalanmaması ise dikkatlerden kaçmadı” ifadelerine yer verildi.

“3 milyon liralık ekonomik kayıp”

Dicle Elektrik yetkilileri, dayanışma ile kaçak elektrik kullanımının önüne geçilebileceğini aktararak, “Yapılan hesaplamalara göre sadece panoların tahrip edilmesinden dolayı yaşanan ekonomik kayıp 3 milyon liraya yaklaştı. ASOP'ların devre dışı kalmasından dolayı yaşanan kayıt dışı elektrik kullanımının ekonomiye verdiği zararın bundan çok daha fazla olduğu değerlendiriliyor. Enerjide sorun yaşanmaması için kaçak elektrik kullanımı ve buna bağlı aşırı tüketimin önüne geçilmesi gerektiğini, bunun için de vatandaşların yanında STK'lardan destek bekliyoruz. Viranşehir'in yanı sıra tüm dağıtım bölgesinde enerji kalitesinin artması ve ve bununla birlikte kesintilerin kabul edilebilir en alt seviyelere gelebilmesi için kaçak elektrik kullanımının sona erdirilmesi gerekiyor. Elektriğin ısınma amacıyla bu denli yüksek ölçeklerde kullanılmamalıdır. Kaliteli ve kesintisiz enerji için gerek halk ile gerekse STK'lar ve diğer kurum, kuruluşlar ile tam bir işbirliği ve dayanışma olması gerekiyor” denildi.