Viranşehir'de kadınlara karanfil

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım, belediyede çalışan kadınlarla birlikte ilçe merkezindeki parklarda dinlenen kadınların gününü kutlayarak, karanfil dağıttı. Başkan Yardımcısı Yıldırım, karanfil dağıtımında, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün çok önemli ve özel bir gün olduğunu söyledi.

Kadınların yılda bir kez değil, yılın her günü hatırlanarak baş tacı edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım," Dünyada kadın sevgisinin yerine konabilecek başka bir değer yoktur. Vefakar ve cefakar kadınlarımızın, eşlerimiz ve hanım kardeşlerimiz milletimizin bugünü ve geleceğidir. Yaşamın her anında bizleri onurlandıran, merhametini, sevgisini ve emeğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başımızın tacı tüm kadın kardeşlerimize saygılı olalım, onlarla şiddetin değil, sevginin diliyle konuşalım" diye konuştu.

Kadınlar ise, karanfil dağıtarak günlerini kutlayan Viranşehir Belediyesi yetkililerine duyarlıklarından dolayı teşekkür etti.