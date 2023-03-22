Viranşehir'de kasaplarda rayiç denetimi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin talimatıyla harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde denetimlerini artırdı. Ramazan ayının başlayacak olmasıyla birlikte alışveriş sirkülasyonunun da artacağını göz önüne alan ekipler, kasap esnafına rayiç denetimi yaptı. İlçe genelindeki kasaplarda yürütülen denetimlerde işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, rayiç fiyatının üstünde satış yapan kasap esnafına cezai işlem yapılacağı uyarısında bulundu. Kasaplara et fiyatlarında rayiç bedele uyulması için süre de veren ekipler, Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte uyarılara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirttiler. Vatandaşlara da uyarıda bulunan ekipler, kasap esnafının rayiç bedelinin üzerinde satış yapanları zabıtaya şikayet etmelerini istedi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, “Denetimlerimizi esnafımızı zor durumda bırakmak için değil, evine yiyecek götüren vatandaşların hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaları tüketebilmeleri için yapıyoruz. Esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu da görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Zabıta müdürlüğü ekipleri, denetimlerin, Ramazan ayı boyunca halkın sağlığını yakından ilgilendiren gıda satışı yapılan iş yerlerinin yanı sıra et ve et ürünü satan iş yerlerinde de devam edeceğini bildirdi.