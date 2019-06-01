Viranşehir'de kaza: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Viranşehir - Şanlıurfa karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre Viranşehir istikametine giden iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.