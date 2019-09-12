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Viranşehir'de kilitli parke çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçe merkezindeki mahallelerde kilitli parke çalışmalarını sürdürüyor.


Gölbaşı Mahallesi'ndeki alt yapısı belediye ekipleri tarafından gözden geçirildikten sonra kilitli parke çalışmaları başlandı. Viranşehir'in farklı noktalarında uygulamalarını sürdüren Büyükşehir ŞUSKİ ekipleri ise, ana kolektör kanalizasyon çalışmalarını devam ediyor.


Mahalle sakinleri de yapılan kilitli parke çalışmalarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye ekibine teşekkürlerini sundu.

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