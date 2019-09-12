Viranşehir'de kilitli parke çalışmaları sürüyor

Gölbaşı Mahallesi'ndeki alt yapısı belediye ekipleri tarafından gözden geçirildikten sonra kilitli parke çalışmaları başlandı. Viranşehir'in farklı noktalarında uygulamalarını sürdüren Büyükşehir ŞUSKİ ekipleri ise, ana kolektör kanalizasyon çalışmalarını devam ediyor.

Mahalle sakinleri de yapılan kilitli parke çalışmalarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye ekibine teşekkürlerini sundu.