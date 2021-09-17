Viranşehir'de kırsal mahalleler asfaltlanıyor

Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında Kırsal Göğerli Mahallesinde 3 Kilometrelik mahalle içi yollarda yapılan dolgu ve tesviye çalışmalarının ardından sathi kaplama asfalt serimine başladı. Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Viranşehir hedefiyle çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 2021 yılı plan ve program çerçevesinde hem merkez hem de kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Merkez ve kırsal mahallelerdeki yaşam kalitesini yükseltmek için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Ekinci, asfaltsız yol kalmayıncaya kadar çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.

Mahallelerinde başlatılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Göğerli Mahalle sakinleri ise emeği geçenlere teşekkür etti.