Viranşehir'de kitap dağıtımı

Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını anlatmak ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 25 bin adet hikaye kitabı bastırdı.

İlkokul öğrencilerine yönelik bastırılan “Başkan Amca ile Küçük Kahramanlar İş Başında” isimli kitabın ilçe genelindeki çocuklara dağıtımına başladı. Kitap dağıtımına katılan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ülkenin geleceği olan çocuklara hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Viranşehir'de çocuklara yönelik Kovid-19 konulu 25 bin kitap dağıtıldı

Ekinci, “Ekibimizle yaptığımız toplantılarda bu süreçte çocukları hem eğitecek hem de okuma alışkanlığı sağlayacak hikayesi Viranşehir'de geçen, karakterler arasında benimadımın ve çizgilerimin de geçtiği bir kitap hazırlattık. Çocuklar virüsten nasıl korunur, neler yapması gerek bunları kendi yazım dilleri ile yavrularımıza anlattık. Kitabı ilçemizdeki tüm çocuklara şu an ulaştırıyoruz. Bu kitap sayesinde çocuklarımız salgından nasıl korunur, hastalığı bulaştırma konusunda nasıl daha dikkatli olunur bunu öğrenmiş olacaklar. Geri dönüşler çok güzel. Hem Viranşehir için hem de insanlık için değerli bir projeyi uygulamaya koyduk. Viranşehir her çalışmasında kalitesini ve farkını ortaya koymaya devam edecek. Bu vesile ile vatandaşlarımdan temizlik, maske, mesafe kuralına uymalarını bu konuda hassas davranmaya devam etmelerini rica ediyorum. En kısa zamanda hepimizin gayretiyle bu virüsü yenip yeniden sosyal hayatımıza geri döneceğimize inanıyorum.”

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kitap dağıtımının ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.