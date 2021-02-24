Viranşehir'de korona virüse karşı aşılama sürüyor

Açıklamada, öncelik sırası gelen vatandaşların başvuruda bulunması da istendi.

Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, yaptığı açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasının devam ettiğini duyurdu. İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığının aşı takvimine göre ilçemizde aşılanan 65 yaşı üzerinde bulunan vatandaşlarımızı hastalıkla mücadelede olumlu etkisi kanıtlanmış aşının yapılması için MHRS ve 182 üzerinden hastanelerden, aile sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüğü mobil aşı ekiplerinden randevu alarak aşı olması yönünde davette bulunuyoruz. 65 yaş üstü gelemeyen, randevu alamayan yaşlılarımız için ekip oluşturup köylere mobil hizmete bulunup, Covid-19 aşılama çalışması yapacağız. Bu konuda halkımızı aşılamaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.