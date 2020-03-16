Viranşehir'de larva ile mücadele

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde haşereyle mücadele devam ediyor.

Viranşehir Belediye Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarının başlamasıyla birlikte kentte toplum sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarını artırdı. Ekipler tarafından sinek ve haşerelere karşı şehir merkezi ve kırsal mahallelerde su birikintileri, bataklık, çöp alanları, kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda holder ve sırt pompaları ile etkin bir şekilde ilaçlama yapılıyor. Temiz şehir algısına yakışır bir şekilde ilaçlama çalışması başlattıklarını ifade eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "İlçemizin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan biride larva ilaçlaması. Şubat ayında başlattığımız çalışmaların larva üremesinin engellenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bahar aylarının başlamasıyla birlikte sivrisinek ve haşerelere karşı halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığı kontrol altına almak amacıyla veteriner hekimimiz gözetiminde hizmet vermeye devam ediyoruz. Yaz aylarında büyük sıkıntı oluşturan sinek ve sivrisinekle mücadele amacıyla başlatılan çalışmalarımız yaz ayları süresince de devam edecektir” diye konuştu.