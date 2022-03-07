Viranşehir'de marketlere fiyat ve stok denetimi

Viranşehir'de stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerini artıran zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet yürüten market ve depolarda denetim yaptı. Şüpheli buldukları faturaları ve stok ekstrelerini kontrol eden ekipler, fabrika çıkış fiyatı ile depo satış fiyatlarını karşılaştırdı. Fahiş fiyat denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren zabıtalar, elektronik faturaları tek tek kontrol etti. Zabıta ekipleri, geniş kapsamlı yapılan denetimler sırasında esnaflara stokçuluk yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Çok sayıda işyerinin kontrol edildiği denetimlerde, stokçuluk yapan işyerlerine cezai işlem uygulandı. İlçe genelinde fiyat denetimi ve stokçulara yönelik çalışma başlattıklarını ve bu konuda zabıtalara talimat verdiğini anlatan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, “Kimse kusura bakmasın milletimizin canını yakan stokçulara asla mesahama göstermeyeceğiz” diye konuştu.