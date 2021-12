Viranşehir'de masa tenisi turnuvası

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından spor kompleksinde düzenlenen 3. Geleneksel Masa Tenisi Halk Turnuvasının grup final maçları yapıldı. Tenis turnuvası, küçük erkekler, küçük kızlar, yetişkin erkekler ve yetişkin bayanlar olmak üzere 4 kategoride 132 sporcunun katılımı ile oynandı. Maçlar sonunda grup birinci ve ikincileri belirlendi.

Final maçları ve ödül törenine, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Kaymakamı Önder Çengel, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan ve çok sayıda tenis seveler katıldı. Ödül töreninde konuşan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, her yaştan sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvanın birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışma amaçlı düzenlendiğini söyledi. Turnuvaya renk katan bütün sporculara teşekkür eden Başkan Ekinci, grup şampiyonlarını tebrik etti. Spora ve gençlere yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Ekinci, ilçede yapılan spor tesislerinin yanı sıra belediye çatısı altında her yıl yüzlerce kişiye sevdikleri spor branşlarında kurs açtıklarını kaydetti. Başkan Ekinci, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaymakam Önder Çengel ise, turnuvada katılan ve dereceye giren sporcuları tebrik ederek, organizasyonu düzenleyen Viranşehir Belediyesine teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından, turnuvada dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.