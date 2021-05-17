Viranşehir'de Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Açılış konuşması ve yoklamanın ardından Viranşehir Belediyesine ait 2020 yılı idari ve kesin hesabı görüşüldü. Daha sonra ilçede bazı sokakların mahalle olması kararlaştırıldı. Ardından kent ekonomisi komisyonuna, plan bütçe ve uyuşturucu ile mücadele komisyonlarına da üye seçildi. Yapılan seçimlerden sonra ihdas komisyon raporlarına geçildi. İhdas raporlarında birçok mahallenin sorunları ile otizmlilerin sorunlarının araştırılması, Eyyüp Nebi Mahallesindeki tarihi yapıların tespiti ile bakım ve onarımları, mahallelerde yapılan halı sahaların araştırılması, mevsimlik işçi, kadın erkek sorunlarının araştırılması, kafe ve restoran sahiplerinin sıkıntıları, ilçede bulunan uyuşturucu tedavi merkezleri, belediyeye ait hatıra ormanı ve piknik alanlarının araştırılması, kırsal mahallelerin sorunları gibi araştırma konuları, komisyonların raporları görüşüldü.

Görüşmelerde raporlar tek tek ele alınıp, meclisin onayına sunulacak. Halka ve basına açık yapılan meclis toplantısı yarın devam edecek.