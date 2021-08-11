Viranşehir'de millet bahçesinin yapımına başlandı

Viranşehir'de, 140 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan devasa millet bahçesinin yapımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Curcup Deresinde yapılacak millet bahçesine ilk kazma vuruldu. İlk kazı çalışmalarının başladığı alanda belediye meclis üyeleri ile birlikte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Salih Ekinci, çalışmalarla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Başkan Ekinci, ilçeye devasa bir yeşil alan kazandıracak olmanın sevinç ve mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi.

Millet Bahçesinin tamamlandığında Viranşehir'e nefes aldıracağını ifade eden Başkan Ekinci, “Burası çok güzel bir yaşam olanı olacak. Viranşehir halkı için de tam bir dinlenme alanı olacak. Özellikle pandemiden sonra bu alanın hizmete girmesi ayrı bir önem taşıyor ve bizlere heyecan veriyor. Çünkü herkesin yeşile, toprağa hasret kaldığı bir dönemde 140 dönüm üzerine yapılacak olan bir millet bahçesi Viranşehir'e nefeste aldıracaktır. Hayırlısıyla çalışmalara başlandı. İlçenin değişimine yakışır bu projede büyük emekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. Curcup Deresinde 140 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek millet bahçesinde, mesire alanı, çocuk oyun alanları, bisiklet parkuru, koşu ve yürüyüş parkuru ile dinlenme alanları yer alacak.