Viranşehir'de misafir tribünü için yol çalışması

Viranşehir Sanayispor'un Bölgesel Amatör (BAL) ligine çıkmasının ardından yeni ilçe stadının kuzey tarafına misafir takım tribünü yapılacak. Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, tribün yapım çalışmaları öncesi tribün yapılacak bölgede stabilize yol çalışmasına başladı. Yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapacak olan stadyum çevresinde yol yapım çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesinin de yapılacağı belirtildi. Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Bal Ligine yükselen Viranşehir Sanayispor'u tebrik ederek, “Yapılacak misafir tribünü için yol yapım çalışmalarına başlamasaydık takımımız yeni sezonda seyircisinden yoksun maçlarını Şanlıurfa'da oynamak zorunda kalacaktı. Bu nedenle ekibimizin maçlarını kendi taraftarları önünde oynaması için yol yapım çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızı birkaç gün içerisinde bitirip, yolu hazır hale getireceğiz” dedi.