Viranşehir'de öğretmenler günü coşkuyla kutlandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa Viranşehir İlçe Kaymakamı Ömer Dereci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Kaymakam Ömer Dereci, öğretmenlerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş eğitime ve eğitim ile ilgili etkinliklere verdiği destekten dolayı İlçe Kaymakamı Ömer Dereci'ye bir plaket takdim ederek teşekkür etti.

Katılımın yüksek olduğu program halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinliklerle son buldu.