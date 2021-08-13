Viranşehir'de okul çevreleri temizleniyor

Eylül ayında açılması planlanan 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı dolayısıyla harekete geçen Viranşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Okul çevrelerinde temizlik çalışması başlattı. Ekipler, Öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına temiz ve sağlıklı bir ortamda girmelerini sağlamak için okul bahçelerinde ve etrafında yabani otların biçilmesi, çöplerin toplanması gibi temizlik faaliyetleri yapıyor. Bahçelievler mahallesinde startı verilen okul etrafındaki temizlik çalışmaları tüm okul etraflarında da yapılacağı belirtildi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, belediyenin mahallelerde yaptığı temizlik çalışmalarının okul bahçelerinde de yapıldığını ifade etti.

Eylül ayında okulların açılması planlandığını söyleyen Başkan Ekinci, “Temizlik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. ‘Daha güzel ve yaşanabilir bir Viranşehir' sloganıyla cadde ve sokaklarımızı rutin olarak temizliyoruz. Aynı şekilde okullarımızın bahçelerinde temizlik çalışmalarını yapıyoruz. Okul bahçeleri ve çevresinde yapılan temizlik çalışmaları, öğrencilerimizin eğitimi, öğretimi açısından oldukça önemli. Bunun yanında motivasyonları için de önemli bir etken. Biz de Viranşehir Belediyesi olarak, eğitim öğretim sezonu öncesinde tüm okullarımızda temizlik çalışması yapacağız. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz okulların çevresinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Gelen taleplere göre ekiplerimizi okullarımıza gönderiyoruz. Bunun yanı sıra bizim de tespit ettiğimiz okullar olursa bunların da temizlik işlerini yapıyoruz” dedi.