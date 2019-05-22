Viranşehir'de okul sporları ödül töreni düzenlendi

Yapılan törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut burada yaptığı konuşmada "Viranşehir'de öğrencilerimizin akademik ve mesleki başarılarının yanı sıra sporda gösterdikleri üstün başarı ile adeta ilçemize çağ atlattılar. Gençlerimize şans verildiğinde yetenekleriyle ortaya güzel eserler çıkarabildiklerini görmekteyiz. Bunun en bariz örneğinin İlde yapılan turnuvalarda öğrencilerimizin elde ettiği derecelerdir. Maalesef ki bölgemiz ilçeleri ülkemizin diğer ilçelerine nazaran daha geri kaldıklarını görmekteyiz. Aradaki fark elde edilen sportif başarılarla ancak kapatılabilir. Elde Ettikleri başarılardan ötürü Eğitim Gücü Spor Kulübünün tüm teknik ekibi ve sporcularını, çeşitli branşlarda derece elde eden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Turnuvalarla ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Süleyman Çelik ise, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında 9 branşta ve 6 kategoride 44 turnuvanın gerçekleştirdiklerini ve bu turnuvalarda 4 bin 800 öğrencinin mücadele etme şansı bulduğunu belirtti. İlçede yapılan turnuvalarda bin 230 öğrencinin takım sporlarında dereceye girdiğini söyleyen Çelik, ilçede yapılan turnuvaların Okul Sporları Koordinatörü Ömer Arap ve Eğitim Gücü Spor Kulübü antrenörleri tarafından başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ayrıca ilde, bölgede ve Türkiye şampiyonalarında yapılan turnuvalarda büyük başarılarının elde edildiğini belirtti.

Kendilerine her türlü desteği sunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut'a, teşekkür eden Çelik, “Turnuvaların gerçekleştirilmesi için Belediye Spor Kompleksini kendilerine tahsis eden Viranşehir Belediyesine ve desteklerini esirgemeyen İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.