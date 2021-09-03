Viranşehir'de okullar dezenfekte edildi

Viranşehir'de pazartesi günü eğitime başlanacak okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Viranşehir Belediyesi öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda öğrenim görmeleri için okullarda hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Viranşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı sürdürdüğü temizlik çalışmaları kapsamında ilçedeki okulların sınıf, tuvalet, kantin, kütüphane ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale gelebilmesi için tüm hızıyla çalışmalarını sürdürdü.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde okulda bulunmaları sağlamak amacıyla okulları dezenfekte ettiklerini belirten Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, “2021 - 2022 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilçemiz sınırları içerisindeki okullarda korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Çocuklarımızın eğitimlerini aksatmadan sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda sürdürebilmesi için dezenfekte çalışmalarını belirli periyotta tüm imkanlarımızla sürdüreceğiz. Çocuklarımızın sağlığı için veliler olarak bizler bu süreçte korona virüs salgınına karşı aldığımız tedbirlere daha da dikkat etmeliyiz” diye konuştu.