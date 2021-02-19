Viranşehir'de Ragaip Kandilinde simit ikramı

Viranşehir Belediyesi Başkanı Regaib Kandili'nde dolaysıyla kandil simidi dağıtıldı.

Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,3 ayların başlangıcı olan Regaib Kandili nedeniyle gündüz Belediye personellerine, akşam da tüm camilerde, yatsı namazı çıkışında cami cemaati ve vatandaşlara 10 bin kandil simidi ikramında bulundu.

Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Belediye personellerine kandil simidi dağıtan Belediye Başkanı Salih Ekinci, “Bu güzel gece af dilenmek, yıktığımız kalpleri onarmak ve küskünlükleri bitirmek için önem arz etmektedir. Regaip Kandili aynı zamanda hasretle beklediğimiz Ramazan ayının da bizlere müjdecisidir. Bizler manevi havasını en dolu şekilde soluduğumuz Regaip Kandilinde İslam dünyası için de ellerimizi semaya kaldırdık. Bu vesileyle İslam aleminin Regaip Kandilini en içten dileklerimle kutlarken, başta Viranşehir halkımız olmak üzere, tüm İslam alemine ve dünyaya hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim" dedi.

Cami cemaati ve vatandaşlar ise, simit ikramlarından dolayı Viranşehir Belediyesine teşekkür etti.