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Viranşehir'de şiddetli yağış bazı mahallelerde sele neden oldu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 2 gün boyunca aralıksız devam eden yağışlar bazı kırsal mahallelerde sele dönüştü.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 gün boyunca aralıksız devam eden yağışlar bazı kırsal mahallelerde sele dönüştü.


Şanlıurfa İl Meteroloji Müdürlüğünün sel uyarısında bulunduğu şiddetli yağışlar, derelerin taşmasına neden oldu. Bazı mahalleler yağışlardan dolayı sular altında kaldı. Aralıksız devam eden sağanak, Elgün, Yukarı Koşar, Nofali ve Yollarbaşı mahallelerinde sele dönüştü.


Derelerin taşması sonucu meydana gelen selde hayvan barınakları ve ekili araziler selden dolayı zarar gördü. Yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye çok sayıda iş makinesi gönderildi. İş makinelerinin desteğiyle suların tahliyesi için çalışmalar yürütülüyor.

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