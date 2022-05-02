Viranşehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir'in Kışla Mahallesi'nde yaşandı. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan iki aile, kısa süre sonra silahla kavga etti. Kavgada İzzet Ç. ve Mehmet C. yaralandı. Kavga nedeniyle olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İzzet C.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.