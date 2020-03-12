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Viranşehir'de temizlik seferberliği

Viranşehir Belediyesi ilçe genelinde temizlik seferberliği başlattı.


Daha temiz ve hijyenik bir ortamda yaşama imkanı sunan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Edinci'nin talimatı ile çalışmalar aralıksız sürüyor. İlçe genelinde devam eden çalışmalar kapsamında genel temizliğin yanı sıra ihtiyaç halinde ilaçlamada yapılıyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğünce Viranşehir- Şanlıurfa karayolu iki yönlü olarak, Kışla Mahallesi Tabur çevresi, Antin parkı,1 ve 2. Belediye Caddeler ara sokaklar, boş arsaların genel mıntıka temizliği yapıldı. Yol süpürme araçları ile süpürme işlemi gerçekleştirildi. Çöplerin rastgele dökülmemesi ve halkın genel temizlik kurallarına uyumasını tavsiye eden Başkan Ekinci, günümüzde yaşanan salgın hastalıklara dikkat çekti. Ekinci, "Genel temizlik kurallarına uymamızın günümüzdeki önemi bir daha anlaşıldı. Dünya çapında yaşanan salgın Korona virüs salgının karşı daha dikkatli olmamız lazım. Kişisel temizliğin yanın sıra çevre temizliği de çok önemli. Belediye olarak temizlik konusunda seferberlik başlattık. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz "dedi.

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