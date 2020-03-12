Viranşehir'de temizlik seferberliği

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde temizlik seferberliği başlatıldı.

Bahar ayının gelmesi ile birlikte yapılan temizlik kapsamında ana caddeler, boş arsalar ve parklarda çalışmalar yürütülüyor. Daha temiz ve hijyenik bir ortamda yaşama imkanı sunmaya çalışan ve bu yönde çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin, ilçedeki her noktanın temizlenmesi talimatı verdiği öğrenildi. İlçe genelinde devam eden çalışmalar kapsamında genel temizliğin yanı sıra ihtiyaç halinde ilaçlama da yapılıyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğünce Viranşehir - Şanlıurfa karayolu iki yönlü olarak, Kışla Mahallesi Tabur çevresi, Antin Parkı, birinci ve ikinci Belediye Caddeleri ile ara sokaklar ve boş arsaların genel mıntıka temizliği yapıldı. Yol süpürme araçları ile süpürme işlemi gerçekleştirildi.Çöplerin rastgele dökülmemesi ve halkın genel temizlik kurallarına uyumasını tavsiye eden Başkan Ekinci, günümüzde yaşanan salgın hastalıklara dikkat çekerek, “Genel temizlik kurallarına uymamızın günümüzdeki önemi bir kez daha anlaşıldı. Dünya çapında yaşanan salgına karşı daha dikkatli olmamız lazım. Kişisel temizliğin yanında çevre temizliği de çok önemli. Belediye olarak temizlik konusunda seferberlik başlattık. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz "diye konuştu.