Viranşehir'de trafik kazası:1 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Alakonak-Büyük Bardakçı yolunda yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.