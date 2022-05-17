Viranşehir'de yeni yol çalışması

Şanlıurfa'da ilçelerde başlattığı yol yapım çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesinde kırsal grup yollarında alt yapı çalışmalarına hız verdi.

Daha önceden belirlenen program dâhilinde yollarda altyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir yandan yolların altyapısını hazırlarken diğer yandan da bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkının yoğun kullandığı birçok mahalleyi ve Viranşehir ile Siverek ilçelerimizi kırsal yollardan birbirine bağlayan Eyyüpnebi, Arısu, Akyazı grup yolunda altyapı çalışması başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kaplama öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. 13 ilçeye adil hizmet anlayışıyla kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sezonu iyi değerlendirmek adına gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Yapılan yol çalışmasından dolayı Mahalle sakinleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti..