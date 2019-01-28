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Viranşehir'de yoğun sis etkili oldu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde son zamanlarda etkili olan yağmur sonrasında, vatandaşlar gece etkili sis ile karşı karşıya kaldı. Yoğun sis özelikle kırsal alanlarda ve ilçe karayolunda etkili olurken, görme mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştüğü görüldü. Yollarda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yollarda kontroller yaparak, sürücülerin yavaş ilerlemesi konusunda uyarılarda bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, bölgede yoğun sisin zaman zaman aralıklara devam edeceği belirtildi.

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