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Viranşehir'de yol genişletme çalışması

Viranşehir Belediyesi, İlçede kent trafiğini rahatlatmak adına yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi 103.Sokak'ta yolu daraltan metruk yapıları yıkarak, yolu genişletti. Genişletilen yola, hem araç hem de yayaların güvenli kullanımını sağlayacak. Yol kilitli parke taşı ile döşenip ve yeni kaldırımlar yapılacak.


Yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Bu tür yapılar imarsız yapılmış ve kaderlerine terk edilmiştir. Belediye olarak bu yapıların sahipleri ile iletişim kurup, ardından yıkıma geçiyoruz. Bu sayede sokaklarımız genişliyor ve trafik daha da rahatlıyor. Bu tür yapılar çok eskiden plansız yapıldığı için sokak ve caddeleri işgal etmiş durumda. İlçenin görüntüsüne de zarar veriyor. Halkımız ile birlikte bunların hepsini düzenleyeceğiz" dedi.


Mahalle sakinleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ekinci ve ekibine teşekkür ettiler.

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