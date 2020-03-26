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Viranşehir'de yollar onarılıyor

Viranşehir’de yollara döşenecek kilitli parke taşı öncesi altyapı çalışmalarına başladı.

Viranşehir'de yollara döşenecek kilitli parke taşı öncesi altyapı çalışmalarına başladı.


Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Ceylanpınar Caddesi ve Stadyum Caddesine döşenecek kilitli parke taşı öncesi altyapı çalışması yaptı. Ekipler tarafından caddelerin zemin temizliği ve dolgusunu yapılarak kilitli parke taşı döşenmesi için hazır hale getirdi.


Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci "Bir yandan dezenktefe çalışmamızı yaparken bir yanda belediye çalışmaları aralıksız devam ediyoruz. İlçemizin eksik kalan veya bozulan yollarını yapmak için çalışıyoruz. Havaların ısınması ile çalışmalarımız hızlanacak. Tabi çalışmalar sürerken sağlığa da dikkat ediyoruz. Salgının halkımıza bulamaması için tedbirler almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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