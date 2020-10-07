Viranşehir'e spor salonu müjdesi

Ankara'da temaslarda bulunana Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçeye spor salonu müjdesi verdi.

Hürriyet mahallesinde yapılması planlanan spor salonunun 15 Ekim tarihinde ihaleye çıkarak yapımına başlanacağını ifade eden Ekinci, “ilçeye yeni modern bir tesis kazandıracak olmanın sevincini yaşadıklarını aktardı. Sabır şehri Viranşehir'imizi hak ettiği noktaya ulaştırmak için verdiğimiz mücadeleye yorulmaksızın devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlerimiz sonucunda daha önce de müjdelediğimiz tam donanımlı Gençlik Merkezi Projemizin hazırlıklarını tamamladık. Hürriyet Mahallesi 1984 ada 1 nolu parselde yapımına başlayacağımız Gençlik Merkezi Projemizin 15 Ekim 2020 tarihinde ihalesini gerçekleştirerek, en kısa sürede yapımına başlayacağız. Geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, yer tahsisi için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın. Murat Kurum'a, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın. Bünyamin Bozgeyik'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.