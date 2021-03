Viranşehir'in çehresi hizmetlerle değişiyor

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Belediyecilik hizmeti ile tanışan Viranşehir'de, yılların verdiği hizmet özlemi AK Parti belediyesi ile son buldu.

Göreve başladığı gün Belediye hizmet binasındaki makam odasının kapısını açıp, bir daha da kapatmayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, halkın talep, istek ve önerilerini bizzat kendisi dinliyor. Makam odasına gelmeyen ya da gelemeyenleri de gerek evlerinde gerekse cadde ve sokak gezileriyle ziyaret eden Başkan Ekinci, seçimden seçime değil, yılın her gününde halkın nabzını tutuyor.

“Büyük bir aileyiz”

Viranşehir halkı ile büyük bir aile olduklarını belirten Başkan Ekinci, “Memleket İşi gönül işidir. Gönül işi tevazu, samimiyet ve gayret gerektirir. AK Partili bireylerin koltuk ve makam sevdası olmaz. Tek sevdamız halkımıza hizmet etmek ve hizmetkar olmaktır” dedi.

“Cumhurbaşkanımız Viranşehir'i alacağız dedi”

Başkan Ekinci, “Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. ‘Viranşehir'i alacağız' dedi ve aldık” hatırlatmasında bulunarak, “Vatandaşlarımız da bizleri mahcup etmedi. Yüzde 47.39 oy oranı ile bu zaferimizi Reis-i Cumhurumuza hediye ettik. En baştan beri hiçbir ötekileştirme yapmadan Viranşehir'de AK belediyeciliğin nasıl olduğunu kanıtlıyoruz” diye konuştu.

Ötekileştirmeden, kimseyi uzaklaştırmadan, herhangi bir ayrım yapmadan, oy veren vermeyen herkesi kucakladıklarını belirten Başkan Ekinci'nin bir ayağı da Ankara'da. İlçenin sorunlarına çözüm için çalmadık kapı bırakmayan Ekinci, tek hedefinin sevdalı olduğu Viranşehir'e hizmet yapmak olduğunu söyledi.

Gelecek nesillere en büyük yatırım eğitim

Göreve geldiği günden itibaren eğitimin önemini her fırsatta dile getiren ve bu kapsamda çeşitli projeleri hayata geçiren Başkan Salih Ekinci, eski belediye hizmet binasını da etüt merkezine dönüştürerek, gelecek nesillerin hizmete sundu.

Sosyal belediyecilik

Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilikle de adından söz ettiren Başkan Salih Ekinci, fakir fukara babası kimliği ile gönüllere dokunuyor. Ekinci, vatandaş odaklı hizmet ve gönül belediyeciliğinin çıkış noktaları olduğunu belirterek, “Gönüllere dokunmak ve o gönüllerin dualarına girmek tek gayemizdir” dedi.

Şanlıurfa'da ilk ve tek bayan voleybol takımı

Kentin farklı mahallelerinde 5 adet halı saha, 1 gençlik merkezi, 3 buçuk milyon TL'lik yarı olimpik yüzme havuzu ve Şanlıurfa tarihinde bir ilk olan kadın voleybol takımı ile kentte ilkleri yaşatan Başkan Ekinci'nin desteği voleybol takımlarının başarıdan başarıya koşmasını sağladı.

Başkan Ekinci'nin büyük destek verdiği Viranşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile Erkek Voleybol Takımının da önemli başarılara imza atıp gruplarında lider olduğu kentte, sporun birleştirici gücü dostluk ve kardeşlik rüzgarlarını estiriyor.

Viranşehir terörle değil sporla anılıyor

Eskiden terörle, acılarla anılırken AK Parti iktidarı ile sadece hizmet seferberliğine değil barış, huzur, istikrar ve kardeşliğe sahne olan, sporda elde ettiği başarılarla anılan Viranşehir Belediye Başkanı Ekinci, göreve gelir gelmez rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra özellikle çocuk ve gençlere kucak açtı.

Şalvarlı tenis ile Türkiye gündemine oturdu

Viranşehir Belediyespor'un yanı sıra tüm amatör kulüplere de destek olan Başkan Ekinci, “Şalvarlı Tenis” ile Türkiye gündemine oturan Sarıbal Mahallesini de çok amaçlı saha ve yanında bir de halı saha ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Bakandan söz aldı

Paylaştığı Twitter mesajında “Şanlıurfa Viranşehir'deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksiklikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz” şeklinde paylaşım yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan, Sarıbal için bir de modern tenis kortu sözü alan Başkan Ekinci, “Gönül verdiğimiz güzel şehrimiz Viranşehir, tek sevdamızdır” dedi.

Başkan Ekinci, sporun çocuk ve gençlerde mutluluk, öfkeyi kontrol edebilme, saldırganlığı frenlemeye yardımcı olduğunun, erişkinlerin sağlıklı ve dinamik olmalarını sağladığının, her yaş grubundaki bireyler için de beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaptığının bilimsel araştırmalarla kanıtlandığına vurgu yaparak, “Bu bilimsel gerçeklerden hareketle biz her yaş grubuna sporu özendirmenin yanı sıra özellikle çocuk ve gençlerimizin sporla sosyalleşmesini ve terör nifaklarından uzak tutulmasını sağlıyoruz. Çünkü çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Onlara yaptığımız her yatırım bu vatana yapılmış yatırımdır. Bu nedenledir ki bundan sonraki projelerimizde de çocuk ve gençlerimiz hep öncelikli olacak” ifadelerini kullandı.

İnanç turizmi

Tarihi ve doğal güzellikleriyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın ender kentlerinden birisi olan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi de bu değerlerini turizme kazandırıyor. Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra dünyanın dördüncü inanç merkezi kabul edilen Şanlıurfa'nın sabır kenti Viranşehir'in inanç turizmi potansiyeli ortaya çıkarılıyor.

Sabır evleri

Tarihte sabır timsali olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Eyüp Nebi Mahallesinde, ziyaretçilerin konaklama sorunu da çözüldü. Bölgedeki konaklama ihtiyacını karşılamak için TOKİ Genel Müdürlüğünden 86 bağımsız konut devralınarak gelen misafirler için 'Sabır Evleri' yapıldı. Hz. Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu Eyüp Nebi Mahallesinde, valilik, büyükşehir ve Viranşehir Belediyesinin işbirliği ile başlatılan çalışmalar kapsamında bölgede, cami, konaklama yerleri, misafir karşılama üniteleri, aşevi, kütüphane ve otoparkın da bulunduğu büyük bir külliye inşa ediliyor.