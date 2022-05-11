Viranşehir'in kalbi millet bahçesinde atacak

Millet bahçesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, mega projenin Viranşehir'e çok yakışacağını söyledi.

Göreve geldiği günden beri Viranşehir'i modern bir ilçe yapabilmek amacıyla söz verdiği projeleri bir bir yerine getiren Salih Ekinci başkanlığındaki Viranşehir Belediyesi, Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden birini Viranşehir'de kazandırıyor. İlçedeki yeşil alan miktarını arttırmak ve refah seviyesini yükseltecek alanlar oluşturmayı hedefleyen Viranşehir Belediyesi, 260 dönüm alan üzerine devasa millet bahçesi yapıyor. İçinde mesire alanı, çocuk oyun alanları, bisiklet parkuru, koşu ve yürüyüş parkuru ile dinlenme alanlarının yer alacağı millet bahçesinde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Viranşehir Curcup Deresi bölgesinde hayata geçirilen projenin, 2022 yılının sonuna doğru tamamlanması planlanıyor.

Millet bahçesini Viranşehir'e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Viranşehir'e nefes aldıracak projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Salih Ekinci, vatandaşların aileleri ile sosyalleşebileceği modern bir yaşam alanını ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Millet bahçesi ile vatandaşlarımızın nefes alacağı, sosyal ve kültürel etkileşimde bulunabileceği ve ailece hoşça vakit geçirebilecekleri bir alanı inşallah bu yıl sonuna doğru halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Millet bahçesinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Ekinci, millet bahçesi projesinin hayata geçmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve emeği geçenlere teşekkür etti.