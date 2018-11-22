Viranşehirli kız öğrenci Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “Çizimlere 40 Hadis” adlı resim yarışmasında Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde bir kız öğrenci üçüncülük derecesini elde ederek büyük bir başarı gösterdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), öğrencilerin hadisleri öğrenmesi, zihin dünyalarında canlandırması ve bu hadisler ışığında hayatlarını sürdürmeleri amacıyla, Türkiye'deki ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrencilerin katılabileceği 'Çizimlerle 40 Hadis' adlı resim yarışması düzenledi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinde tüm ortaokul öğrencileri çizdikleri resimlerle katıldı. Yarışmaya katılan Viranşehir İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Medine Tokacı, çizdiği resimle üçüncülük derecesini elde etmeyi başardı.

Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, dereceye giren Medine Tokacı, Rehber Öğretmeni Zeki Kapat, Okul Müdürü İdris Taçar ve TÜGVA Vakfı Viranşehir Temsilcisi Erol Direk'i makamında ağırladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş yapmış olduğu konuşmada “TÜGVA Vakfının düzenlemiş olduğu resim yarışmasında Türkiye çapında dereceye giren ve ilçemizi gururlandıran öğrencimiz Medine Tokacı'yı tebrik ediyorum. Başarılarının hayatı boyunca devam etmesini diliyorum. Okul Müdürü İdris Taçar'a, yarışmada öğrencimize rehberlik eden Zeki Kapat'a ve hayırlı bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlayan TÜGVA Vakfı İlçe Temsilcisi Erol Direk'e teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizindir. Yetenekli öğrencilerimizi onurlandırarak sahip çıkmalıyız” diye konuştu.