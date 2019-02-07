Yağışlar meraları yeşillendirince peynir bolluğu yaşandı

Bu yıl Şanlıurfa'da görülen yoğun yağışlarla birlikte meralardaki yem bitkilerinin erken ve bol yetişmesi, süt ve süt ürünlerinin de bol olmasına neden oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde koyun peynirinde bolluk yaşanıyor. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle mera arazilerinin koyunların günlük yem ihtiyacını karşılanması ve koyun sütünde görülen artış peynir bolluğunu da beraberinde getirdi. Sütteki artış çiftçinin yüzünü güldürürken, peynir satıcıları da bolluk nedeniyle fiyatları arttıramadı. Geçen yıl kilosu 13 liradan satılan taze koyun peyniri, bu yıl da aynı fiyattan satılmaya devam etti. Taze koyun peynirindeki bolluğun sevindirici olduğunu belirten peynir satıcısı Sabahattin Durmaz, “Bu yıl beklenen yağışların yağması sonucu taze koyun peyniri üretiminde artış meydana geldi. Taze koyun peyniri fiyatları geçen yıla oranla aynı fiyata satmaktayız. Şu an taze koyun peynirinin kilosunu 13 liradan alıcı bulmaktadır. İlkbahar mevsiminde de yağışların devam etmesi halinde taze koyun peyniri fiyatındaki düşüş kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu.